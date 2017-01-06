樂陞案將偵結 北檢再度傳喚尹啟銘

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我要評比

台北地檢署偵辦樂陞案，今天下午傳喚前樂陞科技股份有限公司獨立董事尹啟銘到案說明。尹啟銘是第二次到北檢接受訊問。檢方已經掌握樂陞案情輪廓，近日偵結。

日商「百尺竿頭數位娛樂」公司併購樂陞公司案破局，成為首宗「公開成功收購，卻付不出錢」的案例，金管會因此提告，北檢著手偵辦，對董事長許金龍等人聲押禁見獲准。

尹啟銘在去年10月間首次接受偵訊，訊後請回。1060106

(中央社)