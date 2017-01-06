陸民政部研擬社會團體抽查辦法

我要評比

新華社報導，中國大陸民政部日前已起草「社會組織抽查暫行辦法（草案）」擬對社會組織定期和不定期抽查。

報導指出，草案中的定期抽查是登記管理機關按年度從本級登記的社會組織中隨機確定抽查名單開展檢查，定期抽查的比例不低於3%。主要內容包括社會組織的年度報告、資訊公開、內部治理、財務狀況、業務活動等情況。

而不定期抽查則是登記管理機關根據社會組織類別、所屬行業、檢查事項等條件，不定期隨機確定抽查名單開展檢查。抽查內容由登記管理機關根據工作需要合理確定。

草案中提到，抽查中若發現社會組織存在問題會告知社會組織，並依法處理，向社會公布，接受社會監督。若抽查中發現的問題構成行政處罰，應立案調查；不構成行政處罰者，則依法採取其他處理手段糾正；應當由其他部門處理者，及時移交其他部門。

同時，抽查結果還將作為評估、政府購買服務、稅收優惠等工作的重要依據或者參考因素。

報導指出，截至2016年第3季末，全大陸依法登記的社會組織達67.5萬個。1060106

(中央社)