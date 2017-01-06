花蓮》水泥預拌車與機車擦撞 1女子爆頭慘死輪下

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女騎士遭捲入輪下，當場死亡。（許家寧攝）

花蓮新興路一輛水泥預拌車與機車擦撞車禍。（許家寧攝）

悲！花蓮市尚志路與新興路交叉路口，今天下午發生一起死 亡車禍，1輛水泥預伴車轉彎時疑似與1輛雙載騎士發生擦撞，機車安全帽與隨身物品散落一地，一男一女當場被捲入輪下，地上血跡斑斑，其中男騎士手臂遭車輪輾斷，傷重送醫，女子則卡在輪下當場爆頭死亡。

由於正逢下班時間，車禍造成尚志路附近車輛回堵，駕駛經歷１０年的邱姓水泥車駕駛稱，機車騎士車速太快才回肇禍！花蓮警分局交通組長司俊華表示，新興路若無申請路權，無法行駛水泥車等大型車輛，但目前仍需盡一步調查監視畫面與目擊者，釐清真正肇事原因.

(中時)