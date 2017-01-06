主婦變瓷繪藝術家 鄧淑珍屯區藝文中心開展

鄧淑珍從喜愛收藏歐洲瓷器，進而彩繪瓷器，讓藝術結合生活空間美學。（張妍溱攝）

人生轉個彎，風景大不同。瓷繪藝術家鄧淑珍20年前跟家人移民紐西蘭，剛開始人生地不熟乾脆在家學畫後來畫出興趣，家裡的碗盤、杯子都拿來畫成為「畫布」讓居家空間有畫龍點睛效果，意外成為畫家，日前獲台中屯區藝文中心邀請，首辦「釉上瓷器師生聯展」，展出作品約一百多件，展期即日起至2月5日止。

無論動物、花卉、果物、鳥禽、人物等，鄧淑珍投入靜物彩繪20年，每次創作前都會先進行實境觀察與寫生，然後在素白的瓷具上細膩施畫，最後以800度窯燒，粹煉出獨一無二的瓷繪藝術品，每個作品充滿生命的力量。

主婦意外地成為畫家，鄧淑珍一談到瓷繪藝術，顯得滔滔不絕，她說，當時為了陪伴3個孩子到國外讀書，卻忘了自己連一句英文都不會，每天在家除了拿鍋鏟也拿畫筆，見到白淨白潤的歐洲瓷器，愛不釋手，就想幫它畫些東西點綴，最後「冒險」出門去拜師學藝。

鄧淑珍說，釉上彩是瓷器施彩工藝的一種，盛行於清朝，而白瓷器早期為歐洲王公貴族所珍愛，她融合東西美學的藝術延伸在自己的創作品，除了讓民眾了解「食用」等於「實用」，也讓瓷繪藝術進入時尚生活。

(中時)