目睹黃尚禾DIY 簡嫚書好害羞
植劇場《天黑請閉眼》第一集閃出小粉紅，簡嫚書與陳禕倫飾演高中時代情侶，最新劇情中兩人十年後重逢，又再次同處一張床，不過這次不是床上而是床下，一起「欣賞」黃尚禾打手槍的精湛演出。
在本周播出的新一集內容當中，實力派演員黃尚禾用聲音詮釋打手槍讓人臉紅心跳，喘息聲搭配呻吟聲，光聽聲音就能夠知道他在做什麼，黃尚禾笑說：「通常我在拍戲前都會和導演討論要怎麼演，唯獨這場戲導演讓我自由發揮。」現場躲在床底下的簡嫚書與陳禕倫又緊張又害羞，簡嫚書說：「好在黃尚禾是演技實力派，拍3-4次就OK了！」
在《天黑》劇中，黃尚禾飾演行為詭異並犯案動機最明顯的角色，包括前述打手槍及其他變態行為，黃尚禾表示這些都不算什麼，「只是一直都要『髒髒的』有點難受！」好險有「愛他的媽媽」賴佩霞安慰他，讓他好過一點。
《天黑》雖是驚悚推理故事，但一開始還是釋放一些小粉紅給觀眾有眼福，在粉紅色被單下的簡嫚書與陳禕倫，兩人擺出許多甜蜜表情與親密動作，讓簡嫚書呼籲男友不要看！
第2集內容當中，兩人又有一場床戲，不過卻是在床底下，兩人緊密相貼，陳禕倫表示「我手撐得很辛苦！」陳禕倫為了這幾場親密戲，還到處問人該怎麼辦，被告知說「事前工作一定要準備好！」不禁讓人想歪，原來指的是「刷牙」。
《天黑請閉眼》本周將播出第2集，殺手即將現身？敬請準時鎖定台視周五晚間十點，八大綜合台周六晚間十點，以及愛奇藝網路播出。
(中時)
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