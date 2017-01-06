澎檳榔攤竊案偵破 竊嫌辯稱錢沒麼多

澎湖縣警局馬公分局今天宣佈偵破去年底檳榔攤的20餘萬財物失竊案，逮捕蔣姓嫌犯到案。但他供稱行竊得手僅數千元和一條香煙，警方將持續調查，釐清案情。

馬公分局指出，這起檳榔攤的竊案是發生在去12月15日，警方接獲胡姓民眾報案指稱，在馬公市區所經營之檳榔攤，遭宵小潛入行竊，損失新台幣20餘萬元及香菸等財物。

馬公分局偵查隊與啟明派出所調閱鄰近所有監視器，經過分析比對近百部可疑車輛，發現蔣姓慣竊?有重嫌，警方今天上午持搜索票前往蔣嫌住家查扣作案時所著的衣物及安全帽，蔣嫌知事跡敗漏，向警方供稱缺錢花用，臨時起意行竊。

不過，蔣姓竊嫌向警方供稱所竊得的現金，只有數千元及香煙1條而已，沒有20萬那麼多，警方慎重持續調查其說詞，以釐清案情。

馬公分局長丘立誠表示，此一竊案能順利偵破，完全靠鄰近道路相關監視錄影系統，提供破案線索及員警鍥而不捨的辦案精神，也呼籲民眾，年關將屆，家有貴重物品，勿集中藏放，外出時更應注意門窗上鎖，有效防竊。1060106

(中央社)