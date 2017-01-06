國民黨：105年新徵與回復黨員成長6成
中國國民黨今天公布「105年度新徵、回復黨員的統計概況與分析」，105年新徵黨員、回復黨籍人數共計1萬6711人，成長約60%。
根據公布表單，105年新徵黨員人數1萬1312人、回復黨籍人數5399人，共計1萬6711人，整年度相較於近3年新徵與回復黨員數，成長約60％。
黨中央表示，國民黨主席洪秀柱上任後，新徵入黨的青年比例略增，達到45.48％，顯示國民黨已逐漸獲得民眾支持，尤其是越來越多年輕人選擇加入國民黨。
國民黨組織發展委員會表示，105年新徵與回復黨籍人數，比起104年的1萬357人多出6354人，其中又以7月與8月份成長最多，光是8月份就有高達5649人入黨。其原因為黨中央在105年7月、8月份黨對黨工同仁進行績效評估，並將新徵與回復黨員人數列入考評項目，促使各地方黨部同仁努力鼓勵民眾入黨。
組發會強調，黨員數的增加主因在於洪秀柱上任以來黨的明確路線與監督政府能力獲得民眾肯定，尤其是全代會通過「和平政綱」與捍衛人民食安的反核食抗爭等爭議，皆在國民黨委託的民調中得到高度支持。這些民調為國民黨委託「全國意向顧問公司」、「趨勢民意調查股份有限公司」、「全國公信力民意調查股份有限公司」等3家民意調查公司所辦理。
組發會說，國民黨未來將持續秉持科學化、數據化、透明化的原則，定期進行民調監督蔡政府，並於每月公開國民黨新徵與回復黨籍的人數與分析，讓社會大眾能持續了解國民黨最新發展情形。1060106
(中央社)
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