為了3萬元 2男盜採151株活體珊瑚
昨日下午岸巡六三大隊與保七總隊第八大隊，於恆春瓊麻場岸際發現可疑車輛，隨即跟監至山海漁港附近海域，車上2男穿著潛水衣下水，隨即提著大袋活體珊瑚上岸，當場人贓俱獲，員警嘆，只為這3萬元，竟盜挖151株活體珊瑚，實在「夭壽」。
屏東恆春地區海域育有形態優美且為數不少的珊瑚，卻也因此引起歹徒覬覦，昨日下午5時許，六三岸巡大隊接獲通報，指瓊麻場岸際發現有形跡可疑且是海巡單位長期追蹤的車輛逗留，由於有槍砲及盜採珊瑚前科的40歲張男生性多疑，岸巡人員喬裝成釣客，並會同保七總隊第八大隊查緝。
6時許，張男與61歲李姓男子身著潛水衣，手提黑色塑膠桶返回車上，岸巡及員警隨即上前盤查，2男神色緊張，又遮遮掩掩不願把桶中物品交給對方查看，最後只見大大小小149株、約50公斤的活體珊瑚及硨磲貝2隻，數量之多，連員警也驚訝不已。
經墾管處鑑價，這些腎形、軸孔、表孔、蕈珊瑚、海扇、肉質軟珊瑚、棘穗軟珊瑚、硨磲貝、海洋齒等珊瑚，市場價格不過3萬元，岸巡指出，張男負責潛水盜採珊瑚，李男則負責把風，而活體珊瑚已交由墾管處，準備復植於管處轄區海域，至於2人訊後將依竊盜罪送辦，恐面臨5年以下的有期徒刑。
(中時)
關鍵字：珊瑚
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