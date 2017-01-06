董氏與三重商工千位師生 齊呼「拒絕菸害」

三重商工千位師生齊呼「拒絕菸害」，支持室內公共場所全面禁菸。(董氏基金會提供)

為防止二手菸三手菸的危害、預防青少年吸菸、遏止菸商廣告促銷，政府宣布依照國際公約FCTC進行菸害防制法全面修法。三重商工率先響應，林清南校長、董氏基金會終身義工陳淑麗與1000位師生呼籲~拒絕菸害、支持政府推動(1)室內公共場所全面禁菸(2)禁止加味菸(3)禁止菸商具名贊助(4)電子煙納菸害防制法管制(5)印製菸品警示圖文85%並採素面包裝。

三重商工校長林清南表示，學生參與菸害宣導是最好的拒菸開始，不只是現在拒菸，還能延續到幫助朋友家人一起戒菸及拒菸，這是最有效的菸害防制教育。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，吸菸會釋放7千多種化學物質，其中有250種有害物質，更有93種確認為致癌物質！且吸菸後在環境中殘留的二手及三手菸物質，還可長期附著於衣服、地板、家具等物體表面，有害物質會經由接觸等途逕進入人體，同樣會帶來傷害與致癌的風險。

她強調，「美國冷暖氣暨空調工程師學會」報告指出：「沒有任何空調與空氣清靜裝置可以百分百過濾二手菸及三手菸」，因此，室內設置吸菸室絕對無法保障全民的健康，此外必須進入吸菸室打掃及清理菸蒂的基層勞工，健康也勢必被犧牲。目前美國共有28州實施包含酒吧的室內公共場所全面禁菸，鄰近的泰國、新加坡、韓國、香港、澳門的酒吧也都禁菸。室內公共場所百分百禁菸已是全球趨勢。

林清麗進一步指出，現行菸害防制法，依國際公約標準僅69分，一晃眼竟然有10年未依照國際公約進一步修法!?106年一開始，即看到政府終於啟動菸害防制法修法，我們肯定國民健康署此次務實的修法內容，我們支持政府推動(1)室內公共場所全面禁菸(2)禁止加味菸(3)禁止菸商具名贊助,加重菸商違規處分(4)電子煙納菸害防制法管制(5)印製菸品警示圖文85%並採素面包裝。

15歲開始吸菸、菸齡33年、一天3包菸，48歲就被診斷出喉癌四期的林家修，過去風流倜儻，從事工程工作，林家修吶喊的說，沒想到因為吸菸最後切除了喉嚨，雖然手術、休養一年後幸運的保住了性命，但失去了說話的能力，首先受挫的就是找工作，當時曾去應徵保全，主考官竟說：「你在離我十公尺處大喊救命，若我聽得見，我就錄取你。」

這句話重創了林家修，也讓他關閉起心門，經常到海邊呆坐，甚至想就此了結，以免拖累家人，後來因為朋友鼓勵，問他：「你為何不去學講話」，這才重啟了他的復聲之路，他重新學習了「食道語」，光是為了能說出「啊」，就花了整整6個月，後來更成為無喉者復聲協會、台灣癌友單車運動協會及董氏基金會的志工，重新走入社會，林家修語重心長的說，這是他所付出的慘痛代價，希望同學以他為鑒，堅定向菸說「不」。

(中時)