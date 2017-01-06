網紅「珍奶姐妹花」 扮性感金雞賣春聯

「珍奶姐妹花」化身金雞美女，推出春聯紅包搶賀歲商機。(圖／好玩國際提供)

「珍奶姐妹花」賣燈泡奶茶爆紅，連羅志祥也邀她們錄賀年節目！(圖／好玩國際提供)

牛奶兒32F的火紅比基尼紅包，吸引男粉絲爭相搶購！(圖／好玩國際提供)

金雞年網紅「珍奶姐妹花」跨行賣春聯，搶發賀歲財！繼推出「燈泡奶茶」熱賣，連羅志祥也喝過，今（1/6）日更在網路商城賣春聯與紅包，吸引科技企業團購上百套，造福宅男工程師。

「珍奶姐妹花」牛奶兒與黛比，去年以火辣身材搖珍奶，吸引男粉絲瘋排隊，日賣上千杯；網路直播更吸引兩岸粉絲破百萬人次收看，被網紅公司老闆錢珊綾相中，今日推出金雞年首發春聯與紅包套組，有雙雞報喜的亮片旗袍，也有上圍直接穿上火紅比基尼的個人寫真，一共三款，搶賺過年商機！

擁有32F的牛奶兒說：「要找到F尺吋的旗袍，真的高難度，中間試穿10幾套，跟本塞不進去，只好請老師父訂做，修了好幾次，才完成金雞造型。」黛比也說：「為了當可愛的「金雞母」，我還綁了兩個小髮髻，當粉絲們珍藏的吉祥物。」

今天在「HOWFUN.ME」上線首賣，喜氣的春聯，紅包印上她們性感造型，黛比透露：「我們可是從裡紅到外，連小褲褲也是紅的喔，要讓粉絲們金雞年吉運紅不讓！」

(中時)