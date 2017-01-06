食補~手工薑茶暖胃又暖心~

熱銷商品「玫瑰紅茶-紅顏美人」融合中西風味，以台灣茶葉搭配巴基斯坦玫瑰製作。（圖片提供／糖鼎黑糖）

女生青春期後每月有幾天「經期」身體不舒服，這時來杯熱呼呼薑茶，溫暖身體也緩解不適感，一舉兩得。

「糖鼎黑糖」強調食補比藥補健康，手工製作黑糖，加入薑、四物與桂圓等溫補配方，強調不添加色素、香精及防腐劑等化學物質，以天然飲品照顧每個女人。人氣商品「黑糖薑母茶」將黑糖與台灣在地老薑、桂圓、紅棗一同熬煮，不用蜜製品增加甜度造成身體負擔，微甜口感帶有老薑微辣感，瞬間幸福感滿溢。

另一款「玫瑰紅茶-紅顏美人」特選台灣翡翠紅茶為基底，混合巴基斯坦玫瑰、檸檬草與薄荷製作，中西合璧創造全新風味，十分受女性消費者喜愛。

(中時)