你是我的眼 我是你的手腳 2身障大學生扶持
屏東大學教育心理與輔導學系大四學生蕭丞竣與黃勤，一人重度腦性麻痺，一人中度視覺障礙，兩個人4年來「你是我的眼、我是你的手腳」，一路陪伴互相扶持，突破生活與學習上的限制，並曾擔任動漫社幹部，樂觀開朗的個性激勵許多同學。
丞竣1歲時被鑑定為腦性麻痺重度者，小時無法爬行、走路，經過長期的復健，到現在總算能走路，但仍一擺一擺像企鵝一樣吃力，兩手也不能提東西，常需要有人攙扶、幫忙，在校園中多使用電動車代步。
黃勤則因早產導致視神經發育不全，左眼全盲只能見光影，右眼視力只剩0.1，眼前的世界總是模糊的，看東西時必須要貼在物體前方，或拿放大鏡、望遠鏡、用手機拍照再放大才能看得到。
兩人上大學後，因為喜歡動漫一拍即合，變成好朋友，加上都是身障生，知道彼此不便，便「以己之長補彼之短」，丞竣當黃勤的眼，幫他撿掉落的東西、看交通號誌，報讀給他聽；黃勤則當丞竣的手腳，攙扶他走路，幫他拿東西、購餐、洗衣服。
兩人個性都很開朗，先後加入動漫社，丞竣大二時當上社長，黃勤擔任幹部，將原本經營不善的社團逐漸步上軌道；他們也喜歡桌遊，常會一起玩。為了更方便照顧彼此，兩人申請成為室友，生活上更有照應。
不過兩人有時沒修同門課，就需由其他同學代勞，常做「候補」的卞俞鈞說，他們都很樂觀積極，常和同學互動、討論，帶給旁人很多正能量，也從他們身上學到解決事情的毅力和能力。
未來丞竣想當社工人員，黃勤則想成為公務員，但也希望是社服類別。他們說，因為身為身障者，對於弱勢更能有同理心，大學學到的專業未來也能幫助更多人。
(中時)
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