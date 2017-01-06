桃高人文藝術大樓落成 圖書館、演藝廳五星級

桃園高中人文藝術大樓內的圖書館，融入大自然元素。（甘嘉雯攝）

桃園高中人文藝術大樓內的圖書館，融入大自然元素，提供舒適閱讀環境。（甘嘉雯攝）

桃園高中人文藝術大樓6日落成。（甘嘉雯攝）

桃園高中人文藝術大樓6日落成，各界前來祝賀。（甘嘉雯攝）

桃園高中人文藝術大樓6日落成，各界前來祝賀。（甘嘉雯攝）

桃園高中人文藝術大樓落成，校長林煥周致詞。（甘嘉雯攝）

桃園高中人文藝術大樓6日落成並舉行剪綵儀式。（甘嘉雯攝）

高中校園的圖書館也能五星級！國立桃園高中6日舉行人文藝術大樓落成，其中1樓的圖書館藏書4萬冊，還有電影放映功能，校長林煥周表示，工程雖歷經7次流標，為了給同學最好的閱讀環境仍盡力完成，也將綠能智慧建築物融入其中。

林煥周說，人文藝術大樓是符合生態、節能、減廢、健康的現代化綠能智慧建築物，1樓為圖書館，空間包括閱讀區、研討區、多媒體視聽中心及圖書收藏區；走進去可看到天花板是藍天白雲的設計，柱子則美化成樹的形體，搭配藏書，並且擺放絨毛狗布偶等，讓人有徜徉在大自然的FU，不少學生急著想要體驗全新的圖書館。

(中時)