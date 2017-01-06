手提包服飾店內遭竊　蘆竹警抓到竊嫌

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楊姓竊嫌在服飾店內竊取皮包，遭監視器錄下影像。（甘嘉雯翻攝）

蘆竹分局南崁派出所日前接獲民眾報案指稱，手提包在蘆竹區某家服飾店內遭竊，該民眾表示當時在服飾店內買衣服，要結帳時就發現手提包不見了，警方受理報案後，隨即調閱相關監視器畫面，經分析比對後，發現偷手提包之人為身穿紅衣長袖女子，立即通報各單位查明涉案人身分，5日上午11時許，警員林采縈與章博涵發現楊姓竊嫌，坦承犯案移送法辦。

(中時)