沒忘已逝舊愛楊明學 許維恩「我又來看你了」

許維恩當年曾和楊明學拍《旋木》MV。（圖／翻攝自Youtube）

許維恩透露探了已逝舊愛楊明學。（圖／取自許維恩臉書）

許維恩去年認愛KID。（圖／中時資料照片）

許維恩和KID（林柏昇）緋聞傳了兩年，終於在去年4月正式認愛，KID認定女方說「命是她的了」，可見戀情穩定，今(6日)稍早，許維恩在臉書曬照透露低調探了已逝舊愛楊明學，她沒忘記今是他逝世13周年的忌日，淡淡地說：「是的今天1/6～我又來看你了！」

除了和B.A.D成員ALEX、和KID兩段感情外，許維恩當年曾和已故作詞人楊明學有過一段情，兩人被相中擔任王菲《旋木》MV的男女主角，留下永恆合影，沒想到2004年楊明學因癌逝世，得年24歲，震撼音樂界，2009年許維恩跟ALEX結婚時，ALEX為她演唱《旋木》，還說：「我知道這首歌對妳的意義」，可見楊明學在許維恩心中重要地位。

稍早，許維恩說：「是的今天1/6～我又來看你了！但今年好特別～特別的熱～因為你是太陽！給我滿滿的能量～」，透露出對楊明學的想念，網友也感動說：「每個人在心裡總有個特別的他」、「好深情」、「天氣很好呢，他一直守護妳的」。

(中時電子報)