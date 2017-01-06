美味不設限印男星歐姆普瑞 心臟病辭逝

我要評比

在2014年電影「美味不設限」中與英國傳奇女星海倫米蘭演對手戲的印度老牌演員歐姆普瑞今天心臟病發辭世，享年66歲。

法新社引述「印度新聞信託社」（Press Trust ofIndia）報導，歐姆普瑞（Om Puri）心臟病發，於寶萊塢（Bollywood）所在的孟買自宅辭世。

歐姆普瑞1970年代中期演出1部馬拉地語（Marathi）電影初試啼聲，後來又參與多部印地語（Hindi）賣座大片，有時甚至出演巴基斯坦電影而惹議。

英國電影也可看到他的身影，其中又以李察艾登保羅（Richard Attenborough）1982年的史詩電影「甘地」（Gandhi）最受矚目。他也演出好萊塢電影「蓋世奇才」（Charlie Wilson's War）。

歐姆普瑞跟英國女星海倫米蘭（Helen Mirren）在2014年電影「美味不設限」（The Hundred Foot Journey）演對手戲。

死訊傳出後，寶萊塢明星和導演紛紛表示哀悼並推崇他的貢獻。

歐姆普瑞摯友和導演彭迪特（Ashoke Pandit）在推特發文說：「多才多藝的演員歐姆普瑞今天上午心臟病發撒手人寰令我哀傷又震驚。＃願靈安息。」

演員安努潘‧克爾（Anupam Kher）推文說：「他躺在床上，看起來如此平靜，無法相信這時代最偉大演員之1的＃歐姆普瑞不在了，深沉悲痛和震驚。」

印度總理莫迪（Narendra Modi）官方帳號也發文說：「總理向歐姆普瑞辭世致哀，追憶他漫長影壇生涯。」

歐姆普瑞1950年生於北印哈雅納省（Haryana）1個旁遮普家庭。（譯者：中央社何宏儒）1060106

(中央社)