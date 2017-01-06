買運彩欠債 謝維洲：傷害家人深刻檢討
駐日代表謝長廷兒子、北市議員謝維洲爆出購買運動彩券欠債，謝維洲今天出面受訪表示，因自己事情傷害家人，深刻檢討，也盼媒體報導不要無限上綱。
謝維洲因為購買運動彩券而傳出欠債等情形，引發社會議論紛紛，父親謝長廷也在臉書不客氣的說「咎由自取」，謝維洲今天出面說明此事。
謝維洲說，其實他對父親、家人的事情都很低調的，這次不但讓媽媽擔心，也傷害到愛他的家人，對他們感到抱歉，家人經常告誡，從政要懂得自我反省，自己會深刻檢討。
謝維洲表示，他只能說是在合法彩券行購買運動彩券，會深刻反省，其餘部分不願再多說，也希望媒體相關報導別再無限上綱。1060106
(中央社)
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