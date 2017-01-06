宣導新勞基法 勞動部辦百場說明會

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勞動部今天表示，為了加強宣導修正後的勞基法，預計下週起將在全台舉辦百場說明會。

勞動基準法修正後上路以來，引發許多爭議。對此，勞動部今天表示，將協同各地方勞工行政主管機關及全國性工商團體等合作，辦理勞動基準法令修正內容說明會，邀請事業單位的雇主、人事人員與受僱勞工等參加，針對「週休二日」修正內容加強宣導。

勞動部表示，估計將舉辦100場次以上，並將自下週起啟動。另外，為了避免事業單位因勞動法令認知不足，衍生勞動檢查爭議，勞動部將跟各地方勞工行政主管機關採循序漸進方式，透過「宣導、輔導、檢查」等三階段，協助事業單位落實法令，以確保勞工權益。1060106

(中央社)