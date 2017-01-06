破蛹而出 薇拉戴維絲星光大道留名
活躍於舞台、電影與電視劇的女演員薇拉戴維絲（Viola Davis），今天摘下好萊塢星光大道第2596顆星。這位獲金獎提名的女演員在揭幕時，明顯因這項榮譽動容。
「今日美國報」（USA Today）與路透社報導，戴維絲說：「我唯一能想到的是，這個來自中央瀑（Central Falls）的小女孩，她總是有點不太顯眼，但她心中擁有渴切的巨大夢想，而我唯一能想到的是那句名言，毛蟲稱之為世界的末日，而主稱之為蝴蝶。」
戴維絲在電影「誘．惑」（Doubt）中的演出獲奧斯卡獎提名，與她合作演出此片的奧斯卡影后梅莉史翠普（Meryl Streep）在頒獎典禮上致詞：「薇拉戴維絲是有天分的演員。她擁有熾烈燦爛的才華...她是上天賜予作家的禮物，她靜靜佇立，不發一語，卻將所有台詞寫在雙眼中。」
繼舞台劇後，戴維絲再次演出電影版「藩籬」（Fences），上月獲金球獎提名最佳女配角；她在2010年以該角奪得東尼獎（Tony Awards），外界預測，戴維絲會以此片第3次入圍將在1月24日公布的奧斯卡提名名單。
她曾以2011年電影「姊妹」（The Help）與2008年的「誘．惑」兩度獲奧斯卡提名。
戴維絲在成為電影明星前，就已是位出名的劇場演員，她1996年初次在百老匯演出，並在2001年以舞台劇「國王亨利二世」（King Hedley II）拿下首座東尼獎。（譯者：中央社廖禹揚）1060106
(中央社)
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