桃市秘書處訪台南、高雄，跨城市交流經驗。（甘嘉雯翻攝）

桃市秘書處訪台南、高雄，跨城市交流經驗。（甘嘉雯翻攝）

桃市秘書處訪台南、高雄，跨城市交流經驗。（甘嘉雯翻攝）

桃市秘書處訪台南、高雄，跨城市交流經驗。（甘嘉雯翻攝）

桃園市府秘書處長顏子傑率領秘書處工作團隊前往高雄、台南市政府進行業務交流，針對直轄市政府辦理城市交流、如何向國際行銷在地特色及辦公廳舍管理等主題交換意見，希望同仁藉由業務觀摩，學習2市管理、行銷所長，助於未來業務推展更順利，另也提議推動「城市國際交流平台」，未來台南、高雄兩市的國際交流，第一站可以先到桃園。

(中時)