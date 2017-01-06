國民黨105年新徵與回復黨員數 成長約6成

我要評比

中國國民黨今（6）日公布「105年度新徵、回復黨員的統計概況與分析」，根據公布表單，105年新徵黨員人數11,312人、回復黨籍人數5,399人，共計16,711人。其中105年整年度相較於近三年新徵與回復黨員數，成長約6成。

在洪秀柱擔任國民黨黨主席後，新徵入黨的青年比例略增，達到45.48％，顯示國民黨漸獲民眾支持，越來越多年輕人選擇加入國民黨。

組發會表示，105年新徵與回復黨籍人數，比起104年的10,357人多出6,354人，其中以7、8月成長最多。原因是因黨中央對黨工進行績效評估，並將新徵與回復黨員人數列入考評項目，使各地方黨部同仁努力鼓勵民眾入黨。

組發會強調，黨員數的增加主因在洪主席上任以來明確路線與監督政府能力獲民眾肯定，尤其是全代會通過「和平政綱」與捍衛人民食安的反核食抗爭等爭議，皆在國民黨委託的民調中得到高度支持。這些民調為國民黨委託「全國意向顧問公司」、「趨勢民意調查股份有限公司」、「全國公信力民意調查股份有限公司」等三家民意調查公司所辦理。

組發會表示，國民黨未來將持續秉持科學化、數據化、透明化的原則定期進行民調監督蔡政府，並於每月公開國民黨新徵與回復黨籍的人數與分析，讓社會大眾能持續了解國民黨最新發展情形。

(中時電子報)