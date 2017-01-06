奧運銅牌隊長 也加入中超天津泰達

米克爾去年夏天帶領奈及利亞拿下里約奧運男足銅牌。（美聯社資料照）

資金雄厚的中國足球超級聯賽繼續大動作補強，去年夏天帶領奈及利亞拿下里約奧運男足銅牌，但本季在切爾西已無表現舞台的中場球星米克爾（John Obi Mikel），今在推特上po文道別切爾西球迷，將要加入中超的天津泰達隊。

這也是繼奧斯卡加入上海上港、特維斯加入上海申花與比利時國腳維特塞加入天津權健之後，又一位國際知名球星「登陸」。米克爾也成為近年來第8位轉戰中超的前切爾西球員。

29歲的米克爾從2006年加盟切爾西迄今，共替「藍軍」出賽過374場，贏得11項榮譽，包括兩座英超聯賽冠軍與2012年的歐冠金盃。

「我覺得現在是尋求新挑戰的時候了，我很高興能加入中國的天津泰達，未來幾年我會努力在場內外幫助這支球隊成長，」米克爾在推特表示：「對於阿布拉莫維奇（切爾西老闆）、球隊高層、教練、體能團隊，還有所有帶過我的切爾西教頭，我要跟你們道謝。但最感謝的還是藍軍的球迷，你們帶我進入切爾西大家庭，歌頌著我的名字，也陪伴我們走過每一步。」

(中時電子報)