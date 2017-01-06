春節捐血量銳減，捐血從速

捐血可以獲贈限量版「黑熊杯杯」。（黃力勉攝）

台東第一台身障宣傳機車，1月開始上路宣傳捐血活動。（黃力勉攝）

根據高雄捐血站的統計，春節期間捐血量僅有平常日的2至3成，因此目前是衝捐血量的關鍵時期，為此台東捐血站也首度與台東縣肢體障礙協會合作，將由協會派出身障改裝機車深入大街小巷宣傳，還有集點獲得限量「黑熊杯杯」，鼓勵民眾踴躍捐血。

高雄捐血中心主任洪啟民表示，中心在屏東引進身障機車宣傳效益非常好，身障民眾也有工作機會，遇到選舉時他們的工作更是應接不暇，這次中心把身障機車宣傳引進台東，也希望與身障協會結盟，提高身障民眾的就業機會，也能推廣捐血觀念。

為了鼓勵民眾捐血，中心與台灣黑熊保育協會合作，推出「黑熊杯杯」集點活動，捐血累積3點就能兌換限量版的黑熊杯。

國際獅子會台東第一獅子會、台東特搜顧問團、國際佛光會中華總會台東菩提二分會，也響應活動在農曆年前舉辦捐血活動，充裕春節期間醫療用血，捐血月期間到台東捐血站捐血，也能獲贈捐血小車一台。

(中時)