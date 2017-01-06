桃園市國中試模擬志願選填 周日展開

桃園市府教育局8日中午12時起至16日下午5時止，辦理第一次試模擬志願選填，讓桃連區國中九年級學生及家長提早熟悉免試入學作業流程與系統操作；同學可自8日中午12時起上網查詢不含志願序積分的總積分所產生個人序位區間，並參考網站公告的高中職、五專招生科別與名額，進行志願試選填，2月13日提供分發結果與分析資料供家長及師生參考。

(中時)