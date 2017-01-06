年節將至！桃市消防局安檢 144家不合格

我要評比

農曆春節前夕，考量民眾購物、消費及娛樂活動，桃園市府消防局截至1月3日止，完成檢查1394家次，檢查率達86.04％，其中不合規定者計144家，除輔導管理權人盡速改善外，均依規定開立限期改善通知單，並持續列管追蹤至改善完成，以維護公共安全。

(中時)