稱一例一休逼漲價 消保處邀9業者喝咖啡
周休二日新制「一例一休」實施之後，業者接連宣布要漲價，更引發全台對新制恐慌，行政院消保處表示，為保護消費者權益，監控因制度變革所可能引發的物價波動，已展開查價行動，但針對先前已經公告說要漲價的9家外食業者，為了進一步了解業者所稱成本增加對產品價格的影響，預計在9日、10日邀請勞動部、經濟部與9業者到院進行瞭解，以查明調價的合理性，及釐清其與勞基法新制的關係。
消保處也強調，政府會針對假藉勞基法修法之名，趁勢藉故卻無合理事由調價的業者，予以依法查處，必要時公佈相關業者名單，更呼籲相關業者，切勿成為炒作哄抬物價的幫兇，否則必將失去信譽，流失客源，也將依相關法令予以處罰。
包括八方雲集、肯德基、三商巧福、鬍鬚張等業者在新制上路後立即喊漲，消保處表示，為瞭解勞基法新制實施後，勞動成本增加對產業面的影響，已分別就速食業、手搖茶飲業、觀光娛樂業及電影院等約30家業者進行產品價格訪查，同時也強調，查價行動將持續下去，並將適時公佈查訪結果。
行政院日前已召開記者會說明，這次勞基法修法目的在落實勞工週休二日，提稱勞工權益、確實減少勞工工時過長及過勞現象。消保處表示，期許各行各業都能體察新制的美意，近期宣告調漲價格的行業，若非基於法令改變而導致的勞動成本增加，亦無原物料或其他固定成本增加之事實而決定調價，或者其調漲價格所基於勞動成本的新增，但實際並未反映至落實員工勞動權益的照顧上，則其漲價的合理性即應接受全體消費者的檢驗。
(中時)
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