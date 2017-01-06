國際青年商會 拜會桃園市長鄭文燦

桃園市長鄭文燦6日在市府接見國際青年商會（JCI）世界總會主席Dawn Hetzel及幹部等一行人，他表示，桃園是全台工業產值最高的地方，許多電子產品都在桃園製造，可說是台灣高科技產業的重鎮，目前也積極推動「桃園航空城計畫」及「亞州‧矽谷計畫」，歡迎國際青年商會多來桃園，增進彼此交流。

(中時)