禿頭救星來了！雞皮疙瘩的妙用

最新研究發現，雞皮疙瘩可能成為治療禿頭的關鍵。(圖/達志影像 shutterstock)

雞皮疙瘩向來被視為人類演化的副產物，穴居時代用來戰鬥、保暖，至今則沒有實際功用。然最新研究發現，雞皮疙瘩可能成為治療禿頭的關鍵。

根據《ABC News》報導，澳洲墨爾本大學的皮膚學教授Rod Sinclair指出，人類約有2百萬個毛孔，且毛孔壁皆與肌肉相連，雞皮疙瘩肌肉即為豎毛肌。

對哺乳類而言，這種肌肉幫助讓毛髮豎立，用以抵禦寒冷或看起來更壯大，對現代人則無功用。「由於人類並無全身覆蓋毛髮，因此當我們覺得冷、沮喪、興奮或受到威脅時，便會感受到雞皮疙瘩。」。

雖然雞皮疙瘩無法幫人類禦寒，然其肌肉有助於維持毛囊和皮膚的生長。「雞皮疙瘩肌肉附屬於毛囊，其會製造幹細胞巢(stem cell niche)。若沒有這種肌肉便沒有幹細胞巢。」Rod Sinclair教授解釋，人類細胞再生須仰賴幹細胞巢提供生長環境。

「由於幹細胞巢並未損壞，我們發現早期禿頭是能挽救的；然若是晚期的話，這種肌肉會變成脂肪，要是變成脂肪的話便無法挽回。」他認為，找出雞皮疙瘩肌肉受損的原因，是治療禿頭的關鍵，能為禿頭者找回失去的頭髮。

(中時電子報)