禿頭救星來了！雞皮疙瘩的妙用
雞皮疙瘩向來被視為人類演化的副產物，穴居時代用來戰鬥、保暖，至今則沒有實際功用。然最新研究發現，雞皮疙瘩可能成為治療禿頭的關鍵。
根據《ABC News》報導，澳洲墨爾本大學的皮膚學教授Rod Sinclair指出，人類約有2百萬個毛孔，且毛孔壁皆與肌肉相連，雞皮疙瘩肌肉即為豎毛肌。
對哺乳類而言，這種肌肉幫助讓毛髮豎立，用以抵禦寒冷或看起來更壯大，對現代人則無功用。「由於人類並無全身覆蓋毛髮，因此當我們覺得冷、沮喪、興奮或受到威脅時，便會感受到雞皮疙瘩。」。
雖然雞皮疙瘩無法幫人類禦寒，然其肌肉有助於維持毛囊和皮膚的生長。「雞皮疙瘩肌肉附屬於毛囊，其會製造幹細胞巢(stem cell niche)。若沒有這種肌肉便沒有幹細胞巢。」Rod Sinclair教授解釋，人類細胞再生須仰賴幹細胞巢提供生長環境。
「由於幹細胞巢並未損壞，我們發現早期禿頭是能挽救的；然若是晚期的話，這種肌肉會變成脂肪，要是變成脂肪的話便無法挽回。」他認為，找出雞皮疙瘩肌肉受損的原因，是治療禿頭的關鍵，能為禿頭者找回失去的頭髮。
(中時電子報)
文章來源：ABC news
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。