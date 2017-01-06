鴻海扮防疫先鋒 要讓登革熱無所藏身
鴻海科技集團響應政府登革熱防疫決心，今(6)日宣布捐贈國家蚊媒傳染病防治研究中心夏普蚊取空氣清淨機，開發防疫產品驗證機制，並深化病媒蚊大數據進行防疫研究，徹底解決蚊媒傳染病帶來的威脅，此為繼2016年鴻海教育基金會捐贈2,616台夏普蚊取空氣清淨機給衛生福利部列冊的全台「社區照顧關懷據點」後，鴻海再度強化於防疫項目產官學合作內容，積極投入登革熱防疫工作。
鴻海表示，這次是秉持集團企業社會責任，以實際設備協助防疫科學化、效率化、數據化，本次捐贈的蚊取空氣清淨機，在日本一般財團法人環境衛生中心的研究報告中，針對常見家庭文類捕獲綠高達百分之九十七以上，將有助於研究中心研究與落實成果；鴻海預期，未來將研擬回收全台社區捐贈之2,616台蚊取空氣清淨機黏蚊板，進一步將全台各地區的蚊媒進行調查與研究，協助建置在地化防疫作業，相關病媒蚊大數據透過雲端網路，分享至地方行政機關與研究機構，以最頂尖的產品技術、雲端技術，讓台灣社會有更好的生活環境。
(工商)
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