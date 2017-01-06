敏盛樂齡學堂 今日結業

敏盛樂齡學堂6日舉行結業典禮，57位學員戴上自己動手做的結業帽，在典禮上展現活到老學到老的精神。（甘嘉雯翻攝）

敏盛綜合醫院與北門、南門、東門、西門及中埔國小6日舉行「敏盛樂齡學堂結業典禮」，57位學員戴上自己動手做的結業帽，在典禮上展現活到老學到老的精神，並邀請多名校長共襄盛舉，學員們也在結業典禮上表演「打氣功拳」、「說詞唱」、「火辣辣的情」及「追追追」等，樂齡學員們的表演完全不輸給年輕人的活力與熱情。

(中時)