妙齡女遭虐殺棄屍 嘉縣警方5天逮6嫌

嘉義縣朴子市元旦發生朱姓女子疑遭溫姓男子，本名溫x傑（男、22歲、無前科、彰化縣人）等虐殺致死命案，朴子分局警方在一周之內迅速將嫌犯逮捕歸案，全案今日有重大突破，涉嫌施虐毆打的溫姓男子與陳姓女友等6名相關涉案人，6日在雲林斗南火車站前的旅館發現溫嫌等一干人，警方馬上將這4男2女逮補歸案。帶回偵辦的時候，溫姓主嫌還一路抱著小狗。

6日中午左右，朴子分局警方在斗南火車站附近廉價旅館，拘捕了元旦轄區內朱女命案的嫌犯共6名，目前警方已經從斗南帶回嘉義地檢偵訊中，目前已經將6名嫌犯4男2女，其中一名為未成年少女，也包含了3名失蹤人口。

據調查，這6名嫌犯與邱、朱兩人都是熟識的朋友，有一個共同的網路通訊群組，會互相在這群組上互通有無。原本都是在台中生活工作，溫姓主嫌在12月31日自己的臉書上打卡所出現的地點是在台中，此舉作為恐怕是故布疑陣，製造不在場證明。

在警方調查的過程中了解，住在台中的26歲朱姓女子，和邱姓男友來嘉義縣朴子市吉祥三街找溫男等網友，為了一同出遊時的費用而發生爭執，溫嫌透露邱、朱兩人是欠了6萬元。結果溫姓嫌犯就為了這區區6萬元就與邱、朱兩人發生爭吵，原本只是為了教訓邱、朱兩人，沒想到出手太重，結果造成了朱女傷重不治。

朴子警方偵查隊在案發地調閱附近的路口監視器供比對，發現有3男2女在案發後提著大包小包的行李離開吉祥三街，之後溫嫌騎著重機離開，之後報案人邱男也接著離開，監視器在嘉朴路東段與太保二路口拍攝到溫嫌騎機車與3男2女搭計程車離開，前往嘉義市火車站。

警方在交友網站資料配合比對與彼此關係特徵後，6日嘉義縣警方兵分多路至台中、南投、彰化及雲林等地調閱監視器及查訪，最後在雲林縣斗南鎮火車站前的廉價旅館，發現溫嫌等4男2女坐在旅館騎樓下的機車閒聊，警方見機立刻上前逮人，終於偵破此宗106年元旦朴子市發生遭虐棄屍妙齡女案，全案移請台灣嘉義地方法院檢察署偵辦。

(中時)