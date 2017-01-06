參觀俄反潛驅逐艦 杜特蒂：歡迎常來
在與傳統盟友美國逐漸疏遠之際，菲律賓總統杜特蒂今天登上來訪的俄羅斯戰艦參觀，為菲俄開啟軍事合作帶來更大的想像空間。
俄羅斯無畏級反潛驅逐艦「崔布茲上將號」（Admiral Tributs）與補給艦「布托瑪號」（Boris Butoma），目前正在馬尼拉做親善訪問，崔布茲上將號」在離菲之前，將與菲國海軍進行一場「交會演習」。
杜特蒂中午過後登臨崔布茲上將號參觀，俄羅斯駐菲大使科瓦葉夫（Igor Khovaev）與俄羅斯太平洋艦隊副司令米海洛夫（Eduard Mikhalov）在場迎接。
從「馬拉坎南宮廣播暨電視機構」（RTVM）在YouTube公布的影片看到，俄方特別演示了多項武器系統的運作，杜特蒂也在艦橋內持望遠鏡向外眺望。
這是杜特蒂過去5天以來，首次公開露面，他向俄羅斯軍官說，「歡迎你們常來。」
米海洛夫日前在馬尼拉灣畔召開的記者會上說，俄羅斯盼與菲律賓舉行聯合軍事演習，「單純的船艦調動也行，動用武器系統也行。」
杜特蒂稍早前曾表示將考慮向俄羅斯購買武器，且對菲俄聯合軍事演習持開放態度。
另方面，菲國政治分析專家海達里安（Richard Heydarian）今天在ABS-CBN電視台的訪談中說，這是冷戰結束後第1次有俄羅斯「戰艦」訪問菲律賓，看似俄羅斯將開始以行動實踐「重返亞洲」戰略。
杜特蒂將在今年內訪問俄羅斯，但日期尚未對外公佈。1060106
(中央社)
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