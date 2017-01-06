走私疑似大陸香菇 高港查獲180公斤

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年關將近，私梟蠢動，海巡、海關及警方昨天及今天分別在高雄港17號及21號碼頭兩艘散裝貨輪內，查獲走私的疑似大陸香菇，共約180公斤。

海巡署南部地區巡防局第五海岸巡防總隊、財政部關務署高雄關與高雄港務警察總隊，於5、6日一連兩天在高雄港高金航線17號及21號碼頭國內線兩艘散裝貨輪上，發現以衛生紙箱、麻布袋等包裝夾藏疑似大陸香菇闖關，起出清點共約180公斤。全案依法查扣，並持續追查貨主到案。

海巡署南巡局第五海岸巡防總隊呼籲，大陸香菇品質低劣，不乏受重金屬汙染，處理過程也常加入二氧化硫與甲醛，延長保存期限，若不慎食入，恐影響健康。1060106

(中央社)