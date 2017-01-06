潤娥新劇開播 主演浪漫史劇王之愛

南韓女團少女時代成員林潤娥將領銜主演MBC浪漫史劇「王之愛」，與高麗王朝世子展開戀情，並促使王族兄弟鬩牆。

南韓「亞洲經濟」指出，MBC浪漫史劇「王之愛」由林潤娥和演員任時完、洪宗玄等人共同主演，郎才女貌的超強視覺效果，令人期待新劇的開播。

這部採用100%事前製作，預計於今年5月播出的電視劇「王之愛」，以同名小說為原作改編，描述有著魅惑外貌的世子王謜（任時完飾）、高麗王族王麟（洪宗玄飾），以及打破兩人兄弟情的首富獨生女殷珊（林潤娥飾），3人之間愛恨交織的動人故事，以高麗忠烈王時期到忠宣王時期為背景的歷史。1060106

(中央社)