潤娥新劇開播 主演浪漫史劇王之愛
南韓女團少女時代成員林潤娥將領銜主演MBC浪漫史劇「王之愛」，與高麗王朝世子展開戀情，並促使王族兄弟鬩牆。
南韓「亞洲經濟」指出，MBC浪漫史劇「王之愛」由林潤娥和演員任時完、洪宗玄等人共同主演，郎才女貌的超強視覺效果，令人期待新劇的開播。
這部採用100%事前製作，預計於今年5月播出的電視劇「王之愛」，以同名小說為原作改編，描述有著魅惑外貌的世子王謜（任時完飾）、高麗王族王麟（洪宗玄飾），以及打破兩人兄弟情的首富獨生女殷珊（林潤娥飾），3人之間愛恨交織的動人故事，以高麗忠烈王時期到忠宣王時期為背景的歷史。1060106
(中央社)
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