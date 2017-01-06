北市勞動局促林明昇出面 協商仍無共識

我要評比

復興航空第5次強制協商會議今天舉行，最終仍破局，北市勞動局會後協調公司董事長林明昇與工會直接對話，但雙方依舊無共識，預計11日舉行第6次協商。

復興航空11月22日無預警解散，導致近1800名員工頓時失業，北市府召開多次強制協商，但興航工會與資方皆未達成共識，今天進行第5次協商會議，工會今早召開記者會，除表示同意上次協商主席提案，也盼資方拿出誠意，善待勞工。

不過，經過約4小時協商後，雙方依舊沒有共識，宣告破局，在外等待的工會成員不滿，試圖衝入會議室，與警方爆發推擠衝突。

北市勞動局長賴香伶在會議結束後，親自要求始終未出席協商會議的復興航空董事長林明昇出面，最後由賴香伶、工會代表2人與林明昇直接當面溝通。

北市勞動局表示，賴香伶向林明昇當面表示，勞資雙方協商後達成協議即成契約，具法律效力，前5次協商資方代表都無充分授權，且工會訴求也未獲資方回應，希望林明昇可以出面解決爭議，不過，經討論，兩邊依舊沒有共識。

勞動局說，為延續協商，勞動局決定11日興航股東會議當天，召開第6次勞資強制協商會議，希望下次協商可以達成順利協議，讓紛爭落幕。1060106

(中央社)