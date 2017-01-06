婷婷自爆曾誤當小三 前夫邵昕冷回9字
藝人邵昕前妻婷婷日前錄製《麻辣天后傳》時，自爆過去曾在不知情的狀況下戀上人夫，直到後來男方妻子找上門嗆聲，才讓她恍然大悟原來不小心介入別人家庭，隨即結束這場戀情，對於前妻誤當小三一事，邵昕聽了僅用9字冷回應。
邵昕和婷婷2002年結婚、2012年正式簽字離婚，10年婚姻風波不斷，當時傳出是因有小三才導致婚姻破局，因此分開時鬧得有點不愉快，但之後兩人曾在一場餐敘不期而遇，並互相敬酒，看似已放下恩怨大和解。而邵昕在離婚後2年和圈外女友Vivi生下女兒喵喵，日前拍完戲，現大多都忙於自己開的麵店，據《蘋果日報》報導，邵昕被問及婷婷曾意外當小三的看法時，僅說「歡迎大家來店裡吃麵」即不願多談。
(中時電子報)
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