中超砸錢亂行情 對岸高層要管了
從巴西球星奧斯卡到阿根廷前鋒特維斯，中超聯賽近來屢砸重金延攬足球明星，1月轉會期才開始不到1周，各隊已砸下1億800萬人民幣擴軍，亂花錢的情況也引起中國國家體育總局關注，考慮設置轉會費與薪資上限，確保球隊財政狀況，甚至會把嚴重「資不抵債」者逐出聯賽。
文章來源：奧運銅牌隊長 也到中超淘金
中國國家體育總局發言人《人民網》訪問時，表示會推行一系列政策：「加強球會營運監管，調節和抑制高價收購，設購買球員及球員工資支出上限，抑制非理性投入，確保球會財政狀況良好。」
為了避免各隊過度倚重外援，壓縮本土球員的表現機會，甚至影響國家隊戰力，中國國家體育總局也表示會參考外國做法，比入強制各隊每場比賽把1、2名21歲以下的本土球員放進出賽名單，也會鼓勵球隊投資青訓系統。
(中時電子報)
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