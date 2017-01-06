中一中與日本港南造型高校 締結姊妹校
接軌國際！經過10年的教育、文化交流，台中一中6日與日本大阪府立港南造型高等學校締結姊妹校，日方師生並參觀一中著名的美術安教學設備與課程，盼讓台灣高中教育的精神與日本技職教育做充分交流，為兩校激盪出更多藝術教育的可能性。
台中一中校長陳木柱、港南造型高校校長山名正志分別代表兩校簽約。一中表示，締結姊妹校的機緣起於2005年，當時一中美術班赴日本教育旅行，受到港南造型高校盛情接待，之後雙方持續進行參訪活動，美術班共有240名學生參訪過該校，去年底雙方達成共識、決定締結姊妹校。
陳木柱指出，一中美術班是全國第一志願，在教學成果與特色課程方面值得國際取經，而台、日兩國教育體制不同、教學設備也有落差，有相互學習的可能性，未來盼能定期互訪，且有實質的教師與學生交換機會。
(中時)
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