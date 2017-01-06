傳朴寶劍將演電影徐福 經紀公司否認

對於南韓媒體報導演員朴寶劍將演出電影「徐福」一事，朴寶劍所屬經紀公司Blossom負責人今天予以否認。

南韓「亞洲經濟」今天指出，經紀公司Blossom負責人表示，「我們已經看到了有關報導，朴寶劍確實收到了製片方的演出邀約，但並未決定演出。若確定演出，將在第一時間對外公佈。」

「韓星網」今天以「朴寶劍回歸大銀幕！化身御醫出海尋藥」為標題報導指出，朴寶劍最近確定加入電影「徐福」的演出陣容，將領銜演出同名主角。這部作品預計投入100億的巨額資金，並由「建築學概論」導演李龍洙執導。

電影「徐福」講述為了幫助實現帝王長生不老的願望而離開，去尋找神藥登上神山再也沒有回來的徐福傳說現代版。1060106

(中央社)