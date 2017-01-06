深圳2人感染 H7N9流感

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中國大陸深圳市疾病預防控制中心今天通報，2016年12月30日和31日，深圳市龍崗區分別報告2例人感染H7N9流感病例，目前在深圳市定點醫院隔離治療。

中新社報導，據通報，第1例病例，50歲男性，現住深圳龍崗區平湖街道，發病前曾有活禽宰殺史，目前病情穩定，已轉至普通病房治療。

第2例病例，53歲男性，現住龍崗區吉華街道，發病前曾有農貿市場暴露史，目前病情危重，仍在深圳定點醫院積極救治中。

經調查，兩例病例共有27名密切接觸者，截至2017年1月6日，所有密切接觸者均無異常情況。1060106

(中央社)