勞動部：收費員補貼擬延長申請時程

勞動部今天表示，目前尚有近半數國道收費員未向政府申請補貼，將研議延長補貼專案辦理期程。

媒體報導，民眾陳情有關政府辦理國道收費員專案補貼有「黑箱作業」或「自救會收費員將多領百萬元」等謠傳。對此，勞動部否認並表示，政府為照顧與保障因政府政策遭大量解僱收費員，規劃補貼專案以協助生活出現困頓的收費員。

目前已經完成發布審核要點，並成立具有各方代表之審核小組，逐一審核申請案件。

勞動部表示，截至昨天計有600餘位收費員提出申請，其中自救會會員與非會員各約300件。政府對所有申請案皆依法並秉持「自救會會員與非會員間公平一體納入，並由政府、收費員代表與社會公正人士共同組成審核小組，以落實公正及公開審議」原則，執行補貼費用審核。

勞動部說，每一位收費員所送補貼費用申請案，都依據所發布的補貼實施要點辦理，該要點也明文規定，審核小組於審議時，必須依個別收費員的「經濟困難」、「重大傷病或變故」、「就業困難」及「其他需社會協助」等情事，審議補貼點數，並以每點數5000元計算。

審核小組原預定於今年農曆年前完成補貼審議作業，但有鑒於目前尚有近半數收費員未向政府申請，且有許多收費員紛紛表示依補貼要點所定情事應提出相關佐證文件，須耗費相當時間申請及蒐集，因此正研議延長補貼專案辦理的期程。1060106

(中央社)