勞動部：收費員補貼擬延長申請時程
勞動部今天表示，目前尚有近半數國道收費員未向政府申請補貼，將研議延長補貼專案辦理期程。
媒體報導，民眾陳情有關政府辦理國道收費員專案補貼有「黑箱作業」或「自救會收費員將多領百萬元」等謠傳。對此，勞動部否認並表示，政府為照顧與保障因政府政策遭大量解僱收費員，規劃補貼專案以協助生活出現困頓的收費員。
目前已經完成發布審核要點，並成立具有各方代表之審核小組，逐一審核申請案件。
勞動部表示，截至昨天計有600餘位收費員提出申請，其中自救會會員與非會員各約300件。政府對所有申請案皆依法並秉持「自救會會員與非會員間公平一體納入，並由政府、收費員代表與社會公正人士共同組成審核小組，以落實公正及公開審議」原則，執行補貼費用審核。
勞動部說，每一位收費員所送補貼費用申請案，都依據所發布的補貼實施要點辦理，該要點也明文規定，審核小組於審議時，必須依個別收費員的「經濟困難」、「重大傷病或變故」、「就業困難」及「其他需社會協助」等情事，審議補貼點數，並以每點數5000元計算。
審核小組原預定於今年農曆年前完成補貼審議作業，但有鑒於目前尚有近半數收費員未向政府申請，且有許多收費員紛紛表示依補貼要點所定情事應提出相關佐證文件，須耗費相當時間申請及蒐集，因此正研議延長補貼專案辦理的期程。1060106
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。