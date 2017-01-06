陸男為給兒子女友包紅包 男扮女裝行竊

中國大陸湖北省十堰市一名男子日前男扮女裝跑到老友家行竊。警方循線找到他後，他向警方供稱，是為了在過年時包紅包給兒子的女友，才會進入老友家中行竊。

楚天都市報報導，劉姓竊賊與李姓屋主是十幾年的朋友，曾經一起在深圳工作過。一年前劉姓男子從深圳來十堰投奔李姓屋主。

落網後，劉姓男子供稱，他知道今年過年時兒子將帶女朋友回老家過年，但自己沒有存下什麼錢，便想弄點錢給準兒媳當見面禮。他發現老朋友這幾年在湖北賺了不少錢，便想從他那裡弄點錢。

於是，劉姓男子趁李姓屋主不注意，偷偷將他家的鑰匙配了一串，然後在網上購買了女式假髮、紅色女式羽絨服、女式帽子、圍巾和女式雪地靴，在2016年12月25日下午男扮女裝進屋行竊，竊走人民幣8萬餘元現金和價值50餘萬元的財物。

劉姓男子得手後，為躲避警方追查，還變換步行、公車、計程車等交通方式逃逸，並於當晚連夜開車向東北趕路；結果反常的行為反而引起警方注意，循線查獲劉姓男子下榻的旅館，並將他逮捕。1060106

(中央社)