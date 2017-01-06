響應綠能 中華郵政租千輛電動機車
響應綠能政策，中華郵政今天宣布，將於今年租用千輛2輪電動機車，預計7年內全面汰換汽油機車。
中華郵政宣布，今年預計租用千輛投遞專用2輪電動機車，率先建立綠能電動機車車隊，並計劃於7年內全面汰換汽油機車，預估完成汰換後，每年可減少碳排放量約等於7.5座大安森林公園吸附之二氧化碳總量。
中華郵政公司表示，由於都市區內投遞里程較短，維修及後援容易，因此會優先指定都會區郵局試辦。
中華郵政說明，為減輕郵務士投遞工作負荷，電動機車採扭力強、電池容量大之貨車型車種為主，後座設125公升投遞置物箱，滿足郵件裝載需求，並加裝GPS系統，提供警示通知及路況異常提醒，提升郵務士騎乘安全。
中華郵政公司強調，未來將配合電動車產業發展，漸次擴大電動車運用規模，逐步導入4輪電動車，提升郵政綠色企業形象，引領各界重視環保議題，帶動電動車使用風潮。1060106
(中央社)
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