澎科大與聯大合作 每年10名交換學生

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國立澎湖科技大學與國立聯合大學簽署教育合作備忘錄，未來2校將每年各自提供10名交換學生，進行校際交流，讓學生有更多的機會拓展更寬廣的視野。

澎湖科大與聯合大學教育合作備忘錄(MOU)簽署儀式，在澎湖科技大學海科大樓會議室舉行，由澎湖科大校長王瑩瑋與國立聯合大學校長蔡東湖進行簽署備忘錄。

王瑩瑋表示，未來2校每學期將各提供10個名額交換學生，彼此交流，深化雙方友誼及教育交流，讓2校的學生有更多的機會增廣見聞並相互學習。1060106

(中央社)