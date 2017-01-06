千人追火車 鐵道路跑8日竹縣登場
第1屆「鐵道路跑-乘風接軌」路跑活動8日在新竹縣登場，千名跑者將齊聚台鐵北湖口站旁起跑，一起享受「追火車」的樂趣。
看準了台灣超過40萬鐵道迷的市場，主辦單位博聯行銷有限公司量身打造濃濃鐵道味的主題路跑「鐵道路跑-乘風接軌」，開放報名就造成轟動，短短不到兩周就額滿，不少來不及報名跑友不斷爭取，才又開放名額，當天將有7000名跑者齊聚。
主辦單位表示，全新的賽事路線不僅規劃超過10公里以上沿著鐵道馳騁，途中還經過東南亞最大的火車醫院「富岡基地」，頻繁的列車讓跑者可以挑戰追火車的浪漫和快樂。
除了「追火車」路線規劃，主辦單位也提供多項鐵道紀念品、鐵路便當，也首度在賽事中結合鐵道展覽，打造鐵道時光機、鐵道研究院、鐵道體驗館等三大會場，包括小火車搭乘、火車駕駛模擬器、台灣鐵道史展與眾多相關文創商品等，讓民眾視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺都能飄散濃濃鐵道味，讓愛跑步的朋友也能過過一日鐵道迷的癮。
博聯公司表示，活動將於1月8日於北湖車站旁YAMAHA台灣山葉機車新竹廠外登場，7000名跑友將齊聚一起追著火車盛大開跑，寫下首次路跑結合鐵道展的創舉。1060106
(中央社)
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