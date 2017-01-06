復興爭議 林明昇：願朝多提撥金額努力

復興企業工會今天2名代表在北市勞動局長賴香伶陪同下，跟董事長林明昇會面。工會表示，會議當中，林明昇表示主席與工會的共同方案有困難，但願意朝多提撥金額的方向努力看看。

去年復興航空無預警解散，並資遣旗下所有員工，引發勞資爭議。今天復興企業工會跟復興航空第5次的勞資協商會議仍沒有共識。在北市勞動局長賴香伶的陪同下，復興企業工會的2名代表龐閔憶跟吳崇華終於見到董事長林明昇。

復興工會表示，會議當中，林明昇表示主席與工會的共同方案有困難，但願意朝多提撥金額的方向努力看看，但現場並未給予工會任何承諾。工會強調，靜待林明昇的努力結果，在沒有達成協議前，絕不放棄。

工會說，1月11日將召開股東會與第6次勞資協商會議，工會將大規模動員，並不排除再次提高抗爭強度。再次呼籲林家盡快拿出誠意，面對勞工。

除此之外，工會也呼籲台北市長柯文哲與勞動局長賴香伶，持續協助勞資雙方能有效溝通對話的空間，能讓自去年11月22日興航無預警解散延燒至今的勞資紛爭早日結束。1060106

(中央社)