一例一休 製造業及建築業都說受衝擊

對於一例一休的實施，機械製造業者及建築業者今天都說，多少帶來衝擊，尤其是人事費用的提高，希望對部分產業可以有例外，不是所有的產業都一體適用。

經濟部與台中市政府今天在台中市政府舉辦「智慧機械高峰論壇」，出席的台灣機械工業同業公會理事長柯拔希及友嘉實業集團總裁朱志洋，都對一例一休的實施表達意見。

柯拔希表示，希望朝正面去看，勞工權益要照應，台灣產業要繼續創新，如果新的政策出來，大家適應一段時間，該調整的來調整，產業界的聲音也很重要，有產業才有勞工，這是在台灣非常重要的概念。

柯拔希指出，一例一休是剛出來的制度，對產業會有某種程度的衝擊，產業跟勞資可以磨合及調整，一定會雙贏。但彈性工時可以調整一下，以機械業來講，有些勞工需要到海外裝機，希望一些產業可以作例外調整，不一定全部人都適用一個法規，產業不能百分之百適用，這一部分已行文勞動部及立法院請求協助。

朱志洋則說，一例一休確實對企業有很大衝擊，不管是製造業或服務業，既然已公布實施，企業界還是要面對，一方面衝擊，一方面思考，因應方式就是一部分以自動化取代人力，還有提升效率，減少突發性加班工時，服務業可以轉嫁消費者，但以外銷為主的製造業，國外客戶不會理會一例一休增加的成本，估計人事成本會增加5%到10%，總體成本約增0.6%到1.2%。

台中市不動產開發商業同業公會理事長邱崇(吉吉)指出，房地產業本來就人力不足，要投入的年輕人很少，一例一休反而增加人力不足困擾，一旦施工期延長，成本就增加，估計人事成本增8%到10%。1060106

(中央社)