菲任東協輪值主席 將力推南海行為準則
菲律賓今年接任東南亞國家協會（ASEAN）輪值主席，菲律賓外交部官員強調，不會因總統杜特蒂與中國大陸修好，而排除南海議題。
菲律賓於1月1日起正式接任東協輪值主席，很大程度上可以主導東協議程，在杜特蒂總統向中國大陸靠攏的外交路線下，觀察人士擔心南海議題將被冷藏。
對此，菲律賓外交部次長馬納羅（Enrique Manalo）說，「南海議題當然會排進東協議程，事實上，我們全年都將致力於未完成的南海行為準則（COC）、南海共同行為準則宣言（DOC），以及行為準則之原則。」
東協於2002年與大陸簽署了南海共同行為準則宣言，各方同意克制並避免提升區域緊張，但宣言並不具約束力，包括菲越在內數國力促擬訂具約束力、包含爭端解決機制的南海行為準則，但北京反應消極。
馬納羅表示，在菲律賓擔任輪值主席下的東協，今年目標是與中國大陸增進合作，並期盼能在年底敲定「南海行為準則」的架構。
他強調，菲國處理南海爭議的方式，將符合南海現今環境。
另方面，設於海牙的常設仲裁法院去年7月公布南海案仲裁結果，稱大陸南海9段線無效，杜特蒂曾多次公開表示，菲國現階段將擱置仲裁結果，以與大陸改善關係。
馬納羅呼應，東協議程沒有必要提及仲裁結果，「因為它已經存在，它已經成為國際法的一部份。」
他說，馬尼拉將把重心放在如何讓東協與大陸簽署「南海行為準則」。1060106
(中央社)
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