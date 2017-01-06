彰濱工業區設焚化爐 縣府要中央表態

有2家廠商計畫在彰濱工業區線西區設置事業廢棄物焚化爐及回收廠，線西居民強烈反對，彰縣府強調不知情，要求經濟部說明。

位於彰濱工業區線西區的台灣鋼聯公司以及豐堉資源公司有意在線西區內設置事業廢棄物焚化爐以及廢棄物再回收廠，引發線西鄉居民的反彈，居民自行輪流前往空地看守，不讓業者開卡車載運廢棄的煤灰進入。

線西鄉公所也發出聲明，除了表態反對外，也呼籲縣長魏明谷維護縣民生命身體安全，公開表達反對，如果縣府繼續置之不理，鄉公所只能被迫採取激烈抗爭手段自救。

針對來自地方反彈的聲音，彰化縣政府也發出新聞稿回應，業者在彰濱工業區線西區選擇的環保用地是由工業區服務中心公開標售，業者想要設焚化廠及回收廠，經濟部是准駁機關，業者也需依廢棄物清理法辦理，開發行為應先依環評法，辦理環境影響評估，依法辦公聽會。

縣府表示， 業者從未向縣府提出任何申請文件或公文，經濟部也沒有向縣府轉知任何訊息，籲請經濟部工業局及業者應向縣府、線西鄉、伸港鄉及全體縣民說明本事件之緣由，以化解縣民相關疑慮，避免不必要的紛擾。1060106

(中央社)