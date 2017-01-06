彰濱工業區設焚化爐 縣府要中央表態
有2家廠商計畫在彰濱工業區線西區設置事業廢棄物焚化爐及回收廠，線西居民強烈反對，彰縣府強調不知情，要求經濟部說明。
位於彰濱工業區線西區的台灣鋼聯公司以及豐堉資源公司有意在線西區內設置事業廢棄物焚化爐以及廢棄物再回收廠，引發線西鄉居民的反彈，居民自行輪流前往空地看守，不讓業者開卡車載運廢棄的煤灰進入。
線西鄉公所也發出聲明，除了表態反對外，也呼籲縣長魏明谷維護縣民生命身體安全，公開表達反對，如果縣府繼續置之不理，鄉公所只能被迫採取激烈抗爭手段自救。
針對來自地方反彈的聲音，彰化縣政府也發出新聞稿回應，業者在彰濱工業區線西區選擇的環保用地是由工業區服務中心公開標售，業者想要設焚化廠及回收廠，經濟部是准駁機關，業者也需依廢棄物清理法辦理，開發行為應先依環評法，辦理環境影響評估，依法辦公聽會。
縣府表示， 業者從未向縣府提出任何申請文件或公文，經濟部也沒有向縣府轉知任何訊息，籲請經濟部工業局及業者應向縣府、線西鄉、伸港鄉及全體縣民說明本事件之緣由，以化解縣民相關疑慮，避免不必要的紛擾。1060106
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。