曼谷機車搶匪刺死人 凶手13歲坐牢8次

泰國曼谷市4日晚間發生駭人聽聞的機車搶劫案，一名搶匪為搶一隻i Phone手機，將被害者當街刺死。警方調查出凶手自13歲就坐牢共8次，去年12月才被大赦出獄。

根據泰國媒體報導指出，這一起案件發生在4日晚間於曼谷市拉拋區一處街道，機車搶匪兩人一組隨機看到被害人就搶包包，被害人反抗與歹徒拉扯周旋，歹徒持尖刀往被害人身體猛刺，歹徒得手皮包內的1000泰銖和1支iPhone 7手機逃逸。

泰國警方在5日深夜逮捕嫌疑人，是一名年僅23歲的男子，他在被捕後向警方表示，如果被害人不反抗就不會死，媒體還刊登其冷笑的鏡頭，引發民眾公憤。今天在模擬犯案時有數百人圍在命案現場，有人高舉殺人償命的標語，嫌疑人被警方帶到現場時，被憤怒民眾追打，數十名警力好不容易現場的維持。

警方調查出這名嫌疑人自13歲就犯案被判有罪入監服刑，但進出牢房共8次，去年12月才因王室大赦出獄，更離譜的是，警方還查出，4日晚間他們殺死被害人之後，還搶了兩名婦女得手5000泰銖。

曼谷地區的機車搶匪十分猖狂，有不少婦女和外國旅客都受害，包括台灣民眾和遊客，有人只是錢財損失，但也有受傷。去年泰國警方逮捕一名搶匪在其租屋處搜出數十個女用皮包和手機，歹徒表示已經在曼谷街道作案4年多，他自己也記不得搶了多少次。

泰國警方提醒民眾和遊客避免將皮包單肩背在靠馬路的一側，同時最好結伴同行，若是真的遇到搶匪，以自身安全為優先考量。1060106

(中央社)